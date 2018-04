Eine ganz lange Ära ging in Höchst zu Ende

Erfolgreiche Weichenstellung beim ÖAMTC Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst. Der langjährige Obmann Heimo Lubetz übergab an der JHV nach 27 Jahren sein Amt.

In einer emotionalen Abschiedsrede hat er vor allem die großartigen Erfolge der Höchster Radballer und Kunstradler hervorgehoben. Nicht aber ohne darauf hinzuweisen, dass diese Erfolge nur mit einem tollen Trainerteam und engagierten Sportlern möglich waren. Auch die guten Trainingsbedingungen in der Radlerhalle/Rheinauhalle hob er hervor und dankte hier ganz speziell der Gemeinde Höchst und allen Sponsoren. In seine Ära fielen der Ausbau der Radlerhalle, die Optimierung der Trainingsbedingungen in der Rheinauhalle und die Durchführung wichtiger internationaler Radball-Wettbewerbe. Als Fachsparten-Obmann Radball im Landesradsportverband VLRV und im Landessportbeirat wird Heimo Lubetz weiterhin tätig sein und seine langjährige Erfahrung einbringen.