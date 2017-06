Eine Freundschaft, die Wunder wirkt

Am Freitag fand in der Remise eine amüsante Theateraufführung für Groß und Klein rund um das Thema Freundschaft statt. Im Rahmen der kinder.welten Veranstaltungsreihe präsentierten Schauspieler vom Ensemble des diesjährigen Shakespeare am Berg Freilufttheaters „MOUSTACHE“, das Kinderstück „Der Pianist und das Murmeltier“.

Wahre Freundschaft

Auf unterhaltsame Weise wird dabei die Geschichte eines an Rheuma erkrankten Pianisten erzählt, der kurz vor einem wichtigen Konzert an seiner Krankheit zu verzweifeln droht. Da erfährt er von einem angeblichen Wundermittel, nämlich einer Salbe gefertigt aus Murmeltierfett. „Es geht eben nichts über Murmeltierfett“, verrät ihm seine Putzfrau Martha. Zu blöd nur, dass für diese Tier gerade Schonzeit herrscht und ein Abschuss strengstens verboten ist. Dem Pianisten läuft jedoch allmählich die Zeit davon und so beschließt er schweren Herzens sich selbst auf die Jagd nach dem wundertätigen Murmeltierfett zu begeben. Was er auf seinem Streifzug durch den Wald findet, ist jedoch nicht wie von Jägermeister Gilbert prophezeit „Gottes gefährlichstes Tier“, sondern vielmehr ein liebenswürdiges Wesen, mit dessen Freundschaft und Hilfe der Pianist noch rechtzeitig bis zum Konzert wieder gesund wird. Es geht eben nichts über wahre Freundschaft!