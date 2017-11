Eine Edelkastanie zum Projekt-Auftakt

Bei Vorderwälder Bürgermeister-Tagung wurde ein Symbol für den Klimawandel gepflanzt.

Sibratsgfäll. Im Rahmen der Herbsttagung der Vorderwälder Bürgermeister in Sibratsgfäll wurde, als Symbol für den Klimawandel, eine Edelkastanie als Schattenspender für den Sandspielplatz der Volksschule gepflanzt. Die erste Vorarlberger Klimawandelanpassung-Region (KLAR!) startet durch: Am vergangenen Freitag fand in Sibratsgfäll, im Rahmen der Vorderwälder-Bürgermeister-Tagung, der politische Auftakt statt: Bis Ende des Jahres wird im Auftrag der Region Vorderwald-Egg ein Konzept für die Anpassung an den laufenden Klimawandel mit Schwerpunktthema Wald ausgearbeitet und beim Österreichischen Klima- und Energiefonds für die Weiterführung eingereicht.