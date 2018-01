Eine echte Karrierechance wird geboten

Reger Besuch beim Rankler Lehrlings-Tag

Rankweil. Zum bereits fünften Mal veranstalteten die beiden benachbarten Rankweiler Betriebe Mahle König und Rauch einem gemeinsamen Tag der offenen Tür speziell für Jugendliche, die an einer Lehre in den Firmen interessiert sind. Initiiert von den Lehrlingsausbildnern und den Lehrlingen selbst, wurden die potentiellen neuen Mitarbeiter durch die diversen Stationen in den beiden Betrieben geführt, an denen die Abteilungen sich vorstellen konnten. Mit dabei selbstverständlich auch zahlreiche Eltern, die ihre Kinder zum möglichen neuen Arbeitsplatz begleiteten.

Für die beiden Lehrlingsausbildner Sigi Lins (57, Firma König) sowie Marco Walz (46, Firma Rauch), ist der Tag jeweils sehr entscheidend für die Zukunft der Ausbildung in den beiden Firmen. Zusammen beschäftigen König und Rauch rund 60 Lehrlinge, was heißt, dass knapp 20 jedes Jahr neu eingestellt werden. In beiden Betrieben laut Lins und Walz ist ein Punkt sehr wichtig. Lehrlinge werden nicht auf Vorrat, sondern gezielt zu Facharbeitern ausgebildet, die dann auch möglichst in der Firma weiter ihren Weg gehen sollen. „Lehrlinge sind keine Hilfsarbeiter, wir wollen eine entsprechende berufliche Perspektive geben“, sind sich die beiden Ausbildner einig.

Möglichkeiten gibt es in insgesamt zehn verschiedenen Berufen, im Rotationsprinzip erlangen alle Jugendlichen Einblick in die Gesamtabläufe der Firmen. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, organisieren König und Rauch zusätzlich noch Ausflüge und belohnen entsprechende schulische Leistungen.