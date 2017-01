Eine b’sundrige Lehre checken

Je nachdem ob sie sich im Bereich Feinkost oder im Fleischfachverkauf spezialisieren wollen – während der Einzelhandelslehre bei Sutterlüty, dem Lieblingsmarkt der Vorarlberger für regionale Produkte, gibt es viele Wege, eine erstaunliche Karriere bis zur verantwortungsvollen Führungsposition zu machen.

Als Lehrling bei Sutterlüty arbeitet man von Anfang an überall mit: beim Obst und Gemüse, bei Brot und Backwaren, bei den Molkereiprodukten, an der Fleisch- und Wursttheke und bei den Getränken, aber auch im Gusto Restaurant, an der Kassa, bei den Bestellungen, im Büro und überall dort, wo etwas zu tun ist. Schnell übernehmen die Lehrlinge auch selbst Verantwortung – zum Beispiel beim Bestellen der Ware oder beim Kassieren. Und wenn sie Fragen haben, hat jeder Ländlemarkt einen eigenen Lehrlingsmentor, der ihnen, genau wie das gesamte Team, jederzeit gerne weiterhilft.

Erst mal selbst checken

Ein umfangreiches Ausbildungsprogramm und viel Zeit für Exkursionen, Schulungen und Workshops machen die Lehrlinge fit für ihre vielfältigen täglichen Aufgaben. Sie lernen viele regionale Partnerbetriebe kennen und erfahren aus erster Hand, wo die b’sundrigen Spezialitäten herkommen und wie sie gemacht werden. Das macht sie mit der Zeit zu Genussbotschaftern und Lebensmittelexperten in einem. Aber nicht nur in der Praxis sind sie live dabei, auch bei einer ganzen Reihe an Schulungen, Seminaren und Events speziell für Sutterlüty Lehrlinge.

B’sundrige Prämien für b’sundrige Leistungen

Engagement und Einsatz werden bei Sutterlüty entsprechend belohnt. Wenn Lehrlinge in der Berufsschule oder im Arbeitsalltag erfolgreich sind, warten großzügige Zeugnisprämien. Bei Lehrlingen, die über die gesamte Lehrzeit b’sundrige Leistungen erbringen, bedankt sich Sutterlüty zum Beispiel mit dem Gratis-Führerschein. So können die jungen Mädchen und Buben mit Engagement und Fleiß während ihrer Lehre insgesamt bis zu 6200 Euro an Prämien einsacken. Zudem übernimmt Sutterlüty die Lehrmittelkosten, Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, die schulische Nachhilfe und vieles mehr.

Für Weitsichtige: die Lehre mit Matura

Wer seine Top-Ausbildung noch umfassender machen will, hat natürlich auch die Chance auf die berufsbegleitende Matura. Auf diesem Weg unterstützt Sutterlüty seine Lehrlinge zu 100 Prozent.

Langfristige Zukunftsperspektiven

Wer während der Lehrzeit ansprechende Leistungen erbringt und die Lehrabschlussprüfung erfolgreich absolviert, kann sich sicher sein, dass er bei Sutterlüty nach der Lehre eine fixe Anstellung bekommt. Und weil es immer etwas Neues zu entdecken gibt, haben die Mitarbeiter auch nach der Ausbildung immer die Möglichkeit, sich zum Beispiel in der Sutterlüty Akademie persönlich und beruflich weiterzuentwickeln – bis zu einer verantwortungsvollen Führungsposition in einem der Ländlemärkte oder der Zentrale.

Alle Informationen zur Lehre gibt’s auf www.sutterluety.at. Bewerbungsunterlagen samt Lebenslauf und Zeugniskopien können Interessierte jederzeit gerne über www.laendlelehre.at an Sutterlüty schicken.