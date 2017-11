Eine Brücke zwischen Eltern, Lehrer und Kinder

Seit 40 Jahren gibt es den Elternverein Altach

Altach. Als die beiden Schulleiter Rudolf Giesinger und Alois Schwienbacher, im Jahr 1977 den Anstoß zur Gründung eines Vereins im Sinne der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern gaben, konnten sie sich wohl nicht ausmalen, welche Erfolgsgeschichte sich daraus in den kommenden 40 Jahren entwickeln sollte. Fürchteten damals einige wohl noch, dass durch einen Elternverein auch die Lehrer kritisch beäugt werden würden, hat sich schon längst der Gedanke der Zusammenarbeit im Sinne der Schüler durchgesetzt.

Die Gründer unter dem ersten Obmann Manfred Tiefenthaler sowie seine direkten Nachfolger, lieferten echte Aufbauarbeit und setzten sogleich Initiativen, die für jedes Altacher Schulkind heute als selbstverständlich gelten. So zum Beispiel die Radfahrprüfung oder einen Winter- und Sommerbasar zum Kauf und Verkauf von gebrauchter Bekleidung und Sportgeräten. Viele Aktivitäten haben sich über die Jahre hinweg, mit leichten Adaptierungen manifestiert, andere mussten mit der Zeit aber weichen. Die Schwimmkurse die bereits Ende der 70 Jahre eingeführt wurden und damals regen Zulauf hatten, wurden mangels Interesse um 2008 wieder eingestellt.

Eine Idee aus dem Jahr 2000, der damaligen Obfrau Conny Hotz, ist aber ein absoluter Fixpunkt. Einmal im Monat gibt es für alle Altacher Schüler eine gesunde Jause und das dazu noch kostenlos. Auf diese Zeit geht auch die Aktion „Schüler helfen Schüler“ zurück, wobei ältere Schüler unteren Klassen Nachhilfe geben und sie sich so noch ein Taschengeld dazu verdienen können.

Zum 40 Jahr Jubiläum hat sich der Verein, rund um die seit 2012 im Amt befindliche Obfrau Susanne Knünz, etwas Spezielles überlegt. „Wir wollten kein großes Fest machen und es kam die Idee den Kaffeestand beim Altacher Krömlemarkt etwas aufzuwerten.“ So gibt es nun am 25.November einen Stand mit alten, selbstgemachten Spielen ohne Technik. Rund 1000 Stück wurden in vielen Stunden, gebastelt, bemalt, und verpackt. Damit sollen die Vereinsaktivitäten weiter im Sinne der Altacher Schüler ausgebaut werden. Eines ist Knünz im Zusammenhang mit den Vereinsjubiläum auch noch wichtig: „Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist perfekt, ohne die würde es nicht gehen.“ CEG