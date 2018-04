Eine besondere „Marschroute“

Beeindruckendes Frühjahrskonzert des MV Bildstein mit Stargast aus Südtirol.

Mit seinen 37 Jahren zählt Armin Kofler zweifellos zu den jüngeren Komponisten von anspruchsvoller und gehörfälliger Blasmusik. Trotz seines jungen Alters hat sich der Südtiroler, der in seiner 700-Seelen-Gemeinde Lengstein am Ritten Mitglied der dortigen Blasmusikkapelle ist, in Fachkreisen längst einen Namen gemacht. Bei vielen Konzerten landauf, landab werden regelmäßig Werke des Autodidakten, der sich das Komponieren anfangs also „selbst beibrachte“, gespielt. Klaus Greiderer zählt seit einigen Jahren zum Fanclub des Südtirolers. Und daher überlegte sich der Kapellmeister des Musikvereins Bildstein für das diesjährige Frühjahrskonzert ein ganz besonderes Programm mit sieben Kompositionen von Armin Kofler. „Das habe ich in dieser Form noch nie erlebt“, freute sich der eigens angereiste Komponist. „Ich bin sehr begeistert von den Darbietungen der Musikantinnen und Musikanten. Es macht mich natürlich auch stolz, wenn ich ein Konzert mit so vielen meiner Werke zu hören bekomme.“