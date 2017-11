Eine Auszeichnung für SK Brederis

RANKWEIL. Von 26 Vorarlberger Vereinsbewerbungen sind sechs Vereine für das Programm „Richtig Fit für ASVÖ Vereine“ ausgewählt worden. Als einziger Fußballverein in Vorarlberg wurde der Metzler Werkzeuge SK Brederis ausgewählt.

Für die Vereinsentwicklung wurde in den Workshops in Zusammenarbeit mit Fr. Kernbeiß ein Aktionsplan erarbeitet.

Das Thema Ehrenamt rückte nicht nur in unseren Workshops in den Vordergrund, sondern dies war auch ein herausforderndes Thema in den Workshops bei allen anderen Vereinen. Der Vorstand des SK Brederis hat das Programm „Richtig Fit für ASVÖ Vereine“ Vereinsentwicklung im Gesundheits- und Breitensport 2016/2017 erfolgreich umgesetzt und bei der ASVÖ Veranstaltung im Olympiazentrum in Dornbirn bei einer offiziellen Feier das ZERTIFIKAT dafür erhalten.