Eine Ausbildung für‘s Fach und für‘s Herz

Die bereits 24. Heimhilfe-Ausbildung stand im Zeichen des zehnjährigen Jubiläums.

Lustenau. Zum Jubiläum sollen sich die Glückwünsche von den bisherigen einmal abheben, war die Devise von Ausbildungsleiter Wilfried Feurstein. Um was es im Leben und in der Ausbildung wirklich geht – nämlich um‘s Fach und um’s Herz – ließ er musikalisch im Duett mit Gertrud Moosbrugger erklingen. 19 Absolventen der Heimhilfe-Ausbildung – 18 Frauen und ein Mann – standen bei der Zeugnisübergabe im Mittelpunkt. Der „Schützengarten“ (Treffpunkt für Soziales und Gesundheit) in Lustenau bot wieder den idealen Rahmen, ist es doch der Ort, an dem die Ausbildung stattfindet. In zehn Jahren war es bereits der 24. Ausbildungskurs, den „connexia“ – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege gem. GmbH – anbietet. In dieser Zeit nahmen landesweit 463 Personen daran teil. Eine wertvolle Ausbildung im Bereich Pflege und Betreuung nennt es Landesrätin Katharina Wiesflecker, „wir benötigen für einen stark wachsenden Berufszweig auch gut qualifiziertes Personal im ganzen Land“, so die Landesrätin, die den Absolventen zum Abschluss der berufsbegleitenden Ausbildung gratulierte. Im Anschluss überreichter sie zusammen mit Ausbildungsleiter Wilfried Feurstein die Zertifikate mit einer Rose.