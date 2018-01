Einbruchsserie in Gaißau und Höchst geklärt

Gaißau/Höchst - Ein 34-jähriger rumänischer Staatsbürger, gegen den auch ein Aufenthaltsverbot besteht, ist der Polizei am Mittwoch Morgen ins Netz gegangen.

Beamten der Polizeiinspektion Höchst ist es gelungen, einen 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen mit unstetem Aufenthalt in der Schweiz, auszuforschen, dem insgesamt sechs Einbruchsdiebstähle in Gaißau und Höchst angelastet werden. Seitens der Polizei erging ein Medienaufruf an die Bevölkerung mit der Bitte um Hinweise. Aufgrund verstärkter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen sowie eines entscheidenden Hinweises aus der Bevölkerung konnte der Tatverdächtige am 24.01.2018 um 08.30 Uhr in Höchst von einer Streife der PI Höchst angehalten und kontrolliert werden.