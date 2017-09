Ein Einbrecher, der in der Nacht auf Freitag bei einem Einbruch in ein Campinggelände in der Baumgasse in Wien-Landstraße beobachtet worden war, hat sich heftig gegen seine Festnahme gewehrt. Der 23-Jährige ging mit einem Kopfstoß und dem Ellenbogen auf die beiden Beamten los.

Nach der Festnahme fanden die Polizisten bei dem Iraner Diebesgut, das wohl von dem Einbruch in einen Anhänger stammen dürfte. Auch nach der Inhaftierung in der Polizeiinspektion Juchgasse verhielt sich der junge Mann rabiat und verletzte einen Beamten durch einen Tritt gegen das Knie so schwer, dass dieser ins Spital gebracht werden musste. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken