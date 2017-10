Einbrecher verwüsteten Volksschule in der Stadt Salzburg

Volksschule Gnigl wurde von Berserkern aufgesucht - © APA (STADT SALZBURG)

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag in der Volksschule Gnigl in der Stadt Salzburg großen Schaden angerichtet. “An die 20 Klassenzimmer und das Konferenzzimmer wurden verwüstet. Es sieht aus, als ob eine Horde wildgewordener Affen durch die Schule gezogen ist”, sagte die Amtsleiterin für die städtischen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, Jutta Kodat.