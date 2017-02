Einbrecher stahl vor zahlreichen Zeugen in Wien Bierdosen

Polizisten nahmen den Betrunkenen fest - © APA (Webpic)

Vor den Augen zahlreicher Zeugen ist ein 36 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag in ein Lebensmittelgeschäft in Wien-Donaustadt eingebrochen. Als der stark betrunkene Mann mit mehreren Bierdosen die Filiale wieder verlassen wollte, wurde er von Polizisten festgenommen, berichtete die Exekutive am Montag.