Einblicke in künftige Mobilität bei Technologiemesse in Wien

In Wien geht von Montag bis Donnerstag die Verkehrsforschungskonferenz Transport Research Aena (TRA) über die Bühne. Die Veranstaltung mit 650 wissenschaftlichen Präsentationen und Diskussionen deckt den gesamten Verkehrssektor vom Fußgänger bis zur Aeronautik ab und steht im Zeichen der Digitalisierung samt Datensicherheit. Die heimische Industrie ist bei der Großveranstaltung mit von der Partie.

AVL-Chef Helmut List, ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä, Kapsch- und IV-Chef Georg Kapsch und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) unterstrichen im Vorfeld der Eröffnung die Bedeutung des Verkehrssektors für die österreichische Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und den Standort. Kapsch und List forderten von der Politik ein, keine technologischen Vorgaben – in diesem Fall zu Antriebssystemen – zu machen, was Hofer zusicherte.

Eine große Rolle, wo sich welche Technologie anbiete, spiele jedenfalls die Frage, ob der Verkehr urban oder nicht-urban stattfindet und wie lange die gefahrenen Strecken sind, so der AVL-Chef. Bis 2030 würden 10 bis 30 Prozent der Fahrzeuge rein elektrisch unterwegs sein. Der große Rest werde Verbrennungsmotoren im Hybridverbund haben.

ÖBB-Chef Matthä ortet in der Messe am Veranstaltungsort Wien ein “starkes Zeichen für den Forschungs- und Innovationsstandort Österreich”. Das passe zu “Wien als Verkehrsknotenpunkt”, der nunmehr auch “am Ende der Seidenstraße” liege, spielte er auf die kürzliche China-Reise einer Austro-Delegation an. Jedenfalls sei eine starke Bahn Teil von Klimaschutzlösungen und dem Ziel der Dekarbonisierung, die auch Thema der Messe ist.