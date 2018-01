"Ein Wir-Gefühl fast wie in einer Familie"

In Vorarlberg gibt es über 90 Selbsthilfegruppen, knapp 80 davon haben ihr Dach unter der Selbsthilfe Vorarlberg gefunden.

Beim Neujahrsempfang am Freitag in Dornbirn hob Landesrat Christian Bernhard den gesellschaftlichen Wert dieser Einrichtungen und insbesondere deren niederschwelligen Zugang hervor: “Gleiche unter Gleichen schaffen sich – ähnlich einer Familie – ein Wir-Gefühl, das professionelle Dienste in dieser Form nicht bewerkstelligen können und es könnte auch nicht bezahlt werden.”