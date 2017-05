Ein Wechselbad der Gefühle für Jung-Triathleten

(Schüler 400m Schwimmen, 3000m Laufen – Jugend/Junioren 800m Schwimmen, 5000m Laufen). Fast der gesamte Vorarlberger Nachwuchskader (außer dem verletzten Leon Pauger und dem beim Rheintalduathlon startenden Jonas Germann) kämpfte in der Südstadt um Punkte für den ÖTRV Nachwuchscup und um die EM Qualifikation (Jugend/Junioren). Zuerst gab es 400 bzw. 800 m zu schwimmen und anschließend ein 3 bzw. 5 km Lauf auf der Bahn. Leider lief es im Schnitt nicht ganz so gut wie erhofft.

Wendelin Wimmer (Tri Dornbirn) kam in der Jugend Klasse auf den guten 4. Endrang, nur hatte er sich etwas mehr erwartet. Schon beim Schwimmen konnte er sein Leistungspotential nicht ganz abrufen und somit musste er sich mit dem undankbaren 4. Rang abfinden.

Moritz Meier (Tri Team Bludenz) kam in der gleichen Kategorie auf den 7. Platz. Beim Lauf legte er einen starke Aufholjagd hin, nur leider musste er am Ende dem hohen Anfangstempo Tribut zollen und verlor dadurch noch einiges an Zeit.

In der Schüler A Klasse platzierten sich Noah Künz und Meier Jakob (beide von Tri Team Bludenz) mit soliden Leistungen auf den 10. bzw. 11. Rang. Aber auch hier ist noch klar mehr drinnen.

In der Schülerklasse der Mädchen konnten wir dann die erwarteten Erfolge erreichen.

Sarah Hämmerle (Tri Dornbirn) platzierte sich auf dem sehr guten 9. Rang gleich dahinter Larissa Burtscher (Tri Team Bludenz) auf den 13. Rang.

Während die Einen in der Südstadt Vollgas gaben, war Germann Jonas beim Rheintal Duathlon am Start und erreichte mit einer starken Leistung den 2. Rang!