Ein Vorarlberger schmückt Wiener Rathausplatz

Am Wiener Rathausplatz ist der erste Vorbote der Weihnachtszeit eingetroffen: Am Mittwochvormittag wurde der Christbaum vor dem Rathaus aufgestellt.

Kurz nach 10.00 Uhr rollte der Sattelschlepper mit dem Baum auf der Ladefläche am Rathausplatz an. Mit zwei Kränen wurde die Fichte anschließend emporgehievt und zur Befestigung zweieinhalb Meter tief in einem Loch im Boden versenkt. Der Baum hatte sich bereits am Montag auf den Weg gemacht – in zwei nächtlichen Fahrten wurde er die knapp 700 Kilometer von Vorarlberg nach Wien transportiert. Am Mittwoch um 5.00 Uhr erreichte die Fichte schließlich den Park vor der Votivkirche, wo sie bis zur Aufstellung verblieb, erzählte Ulrike Kinz, Obfrau des Vereins der Vorarlberger in Wien, der APA.