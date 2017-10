Martin Wachter aus Vorarlberg erlebt Horrortat in Las Vegas mit: „Es herrschte unheimliche Totenstille“

„Die Stimmung gestern war erschreckend. Man kennt Vegas als eine pulsierende, glückliche Stadt voller Trubel und Heiterkeit – nun herrscht eine unheimliche Totenstille. Der ,Strip‘ ist menschenleer. Draußen habe ich mit einem Polizisten geredet, der mir geraten hat, vorerst im Hotel zu bleiben“, berichtet der Vorarlberger. „Eine Hotelangestellte hat mir erzählt, dass sie sich Sorgen um eine Freundin macht, die das Konzert besucht habe.“

Suche nach Motiven

In Las Vegas konzentriert sich die Polizei nach dem beispiellosen Massenmord während eines Country-Konzerts auf die Suche nach den Motiven des Täters. Der 64 Jahre alte Stephen Paddock hatte nach Polizeiangaben mindestens 59 Menschen mit Schüssen aus einem Zimmer im 32. Stock des Mandalay Bay Hotels am berühmten „Strip“ in Las Vegas getötet. Hunderte weitere wurden verletzt, viele von ihnen lebensgefährlich. Die Zahl der Toten ist schockierend, im TV wurde am Montag permanent zum Blutspenden aufgerufen. Schrecklich ist auch einfach die Ungewissheit, was mit den ganzen Menschen passiert ist“, sagt Martin Wachter. „Es ist grauenhaft, selber in unmitterlbarer Nähe eines so grausigen Massakers zu sein.“

Einzeltäter

Über die Hintergründe der Tat ist noch vieles unklar. Die Polizei geht davon aus, dass Paddock allein handelte. Das Massaker wäre damit das größte eines einzelnen Täters in der US-Kriminalitätsgeschichte. Man habe keine Informationen, die auf etwas anderes schließen ließen. „Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf“, sagte Lombardo über den Schützen, einen weißen US-Bürger. Bezüge zu Terrororganisationen gibt es ersten Ermittlungen zufolge nicht, wie die US-Bundespolizei FBI mitteilte.

Angreifer tot

Die Polizei drang nach minutenlangem Kugelhagel in das Hotelzimmer ein. Wie Bezirks-Sheriff Joseph Lombardo sagte, schoss der Angreifer durch die Zimmertür auf die Beamten. Als die Polizei sich den Weg ins Zimmer freigesprengt hatte, war der Mann tot – nach Lage der Dinge hat er sich selbst erschossen.

