Ein Treffpunkt fürs ganze Dorf: Der Göfner Dorfmarkt

Am Samstag, 6. Mai 2017 wartet der Göfner Dorfmarkt wieder mit einem tollen und vielseitigen Angebot auf. Von 10 bis 16 Uhr laden lokale und regionale Aussteller in gemütlicher, frühlingshafter Atmosphäre zum Einkaufen und Verweilen auf dem Göfner Dorf- und bugo-Platz ein. Neben Köstlichkeiten zum Essen und Trinken, kreativem Handwerk und Produkten aus Garten und Küche freuen sich die Veranstalter als besonderes Highlight auf den Truck Modell Verein Vorarlberg, der im Konsumsaal mit Fahrzeugmodellen im Maßstab 1:14 beim Showfahren beeindruckt. Die Messer- und Scherenschleifer bieten wieder ihren Service vor Ort an. Auch das e5-Team ist mit dem Elektro-Leihauto anwesend, welches bei einer Probefahrt getestet werden kann. Außerdem kann bei der Fahrradservice-Station des Reparatur-Cafés das eigene Fahrrad gemeinsam mit dem Profi frühlingsfit gemacht werden. Als Stammgast ist auch 2 Rad Malin bei guter Witterung wieder mit seinen Elektrofahrrädern vertreten sein.

Für die jüngeren Besucher wird einiges geboten: Um 11 Uhr begeistert Aurelia Lins Kinder von 3 bis 7 Jahren mit einer spannenden Lesestunde und ab 13 Uhr gestaltet Jutta Hammerer vom Kinder- und Jugendtheater Göfis einen Theaterworkshop. Kinder, welche Spaß am Theaterspielen haben, sind herzlich eingeladen, am Workshop teilzunehmen und können jederzeit einsteigen. Wie bei jedem Dorfmarkt spendiert der Feitl-Club allen Kindern ein Gratis-Getränk.

Während der gesamten Dauer des Marktes hat die bugo-Bücherei geöffnet und wartet neben köstlichen Kaffee- und Kuchenspezialitäten und erlesenen Produkten aus Göfis mit über 10.000 Medien, 70 Zeitschriftenabos und Tageszeitungen auf, die vor Ort gelesen oder entlehnt werden können.

Die Straße wird von 10 bis 16 Uhr verkehrsberuhigt und der Dorfmarkt findet bei jeder Witterung statt.

Programm und Facts

10.00 – 16.00 Uhr Über 30 Marktteilnehmer bieten ihre Produkte an und sorgen für das leibliche Wohl der Besucher

10.00 – 12.00 Uhr Gemeinsam mit dem Profi das eigene Fahrrad frühlingsfit machen

10.00 – 16.00 Uhr Probefahren mit dem Elektro-Leihauto Caruso und Glücksrad beim e5-Stand

11.00 – 11.30 Uhr Lesestunde mit Aurelia Lins für Kinder von 3 bis 7 Jahren im bugo-Garten oder bei Regen in der bugo-Galerie

11.30 – 13.00 Uhr Spaß mit den bugo-Spieleboxen unter Anleitung und mit Kinderbetreuung

13.00 – 15.30 Uhr Theaterworkshop mit Jutta Hammerer für Kinder ab 5 Jahren mit anschließender Vorführung im bugo-Garten (Workshop findet nur bei guter Witterung statt)

Kreatives Handwerk und Produkte aus Garten & Küche:

Blumensetzlinge, Bio-Samen, verschiedene Gemüsesorten vom Biohof, Kräutertöpfe, Blumensträuße und Gestecke, Genähtes für Kinder und Erwachsene, Deko für Haus und Garten, kreative Weidengeflechte, Upcycling von Getränkedosen, Schutzengel Schmuck und Anhänger, Natur-Kosmetik, Möbel aus Bierkisten, Wein aus Göfis, hausgemachte italienische Saucen, Olivenöle und Risotto Reis aus dem Piemont, Salami, Pesto, Wildkräuter und –salz, Forellen und anderer Fisch, Speck, Wurstwaren, Eier, Käse von der Alpe Gamp, Eingelegtes, Marmeladen, Gelees, Chutneys, Sirup, Edelbrände, Liköre, Gewürze, Tee, Kaffee, Hefezöpfe

Köstlichkeiten zum Essen & Trinken:

Grillhennile, italienische Teigwaren mit hausgemachten Saucen, Pulled-Pork-Burger, Krutspätzle, ZackZack, Grill- und Bratwürste, frischer Leberkäse, Käsbrötle, Bier & Wein, Verkostung der Edelbrände, Bowle, Kaffee & Kuchen, gratis Getränk für Kinder beim Stand des Feitl-Clubs

Service-Angebote:

Messer- und Scherenschleifer, Probefahrt mit dem Elektro-Leihauto, Fahrradservice-Station, bugo-Bücherei mit über 10.000 Medien (Bücher, Hörbücher, DVDs und Spiele), 70 Zeitschriften und 5 Tageszeitungen, verkehrsberuhigte Straße .