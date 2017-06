Ein Treffpunkt der Kulturen

Rankweil. (etu) Das Miteinander von verschiedenen Kulturen und Religionen ist ein wesentlicher Grundstein für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben. Rankweil ist zur Heimat für Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen geworden. Diese Vielfalt rückte beim 17. Fest der Kulturen in den Mittelpunkt. Über 1600 Besucher feierten vergangenen Sonntag gemeinsam auf dem Marktplatz Rankweil.

Kulturen bereichern

Den Auftakt machte die Jugendkapelle der Bürgermusik Rankweil unter der Leitung von Lukas Nußbaumer. Anschließend eröffneten Bürgermeister Martin Summer und Gemeinderat Helmut Jenny das Fest der Kulturen. Beide zeigten sich überzeugt, dass das Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen ein wesentlicher Grundstein für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben ist.

Auch Landesrat Erich Schwärzler richtete das Wort an die Gäste und freute sich über das große Interesse der Bevölkerung am Thema Zuwanderung und Integration. Unter der Moderation von Freddy Willinger zeigten den ganzen Nachmittag über Kulturgruppen aus Österreich, Polen, Slowenien, Italien, Spanien, Ukraine, Serbien, Russland, Bosnien, Brasilien und der Türkei ihre Volkstänze. Auch bei den Speisen war kulturelle Vielfalt vertreten: Neben heimischen Gerichten wie Lumpensalat oder „Sura Käs“ standen auch Döner, Paella oder Bograc, ein Jägergulasch aus Slowenien, auf der Speisekarte.

Außerdem gab es einen Informationsstand zum Thema „Flucht und Asyl in Rankweil“ am Marktplatz, an dem die Marktgemeinde über die aktuelle Situation in Rankweil informierte.