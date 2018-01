Ein Treffen wahrer Legenden

Feldkircher Eishockeygrößen aus den 60er und 70er Jahren gaben sich ein Stelldichein

Feldkirch. In diesen Tagen feierte die VEU Feldkirch den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte: vor 20 Jahren gewann man die Euroliga und kürte sich zur besten Eishockeymannschaft Europas. Der schnellste Mannschaftssport der Welt wird in der Montfortstadt aber schon deutlich länger gespielt. Nach ersten Anfängen in den 20er Jahren, der erste Meisterschaft in den 50er Jahren, folgte 1964 die erste Kunsteisbahn des Landes und der erstmalige Aufstieg des EHC Feldkirch – so hieß der Verein bis 1971 – in die Bundesliga 1967. Aus dieser Aufstiegszeit und den ersten Jahren in der Bundesliga traf sich nun eine Runde ehemaliger Spieler zu einem gemütlichen Abend. Bei einem Gläschen wurden viele Geschichten von früher aufgewärmt.