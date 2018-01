„Ein Traum ist wahr geworden“: Markus Berthold über die Rallye Dakar

Die vergangenen drei Wochen waren für Markus Berthold die "härtesten meines Lebens." Am Montag empfingen Freunde und Familie den diesjährigen Rallye Dakar-Finisher mit einer Überraschungsparty in Rankweil. Vor dem VOL.AT-Mikrofon berichtet er von seinem Trip durch Wüsten, Berge und Hitze Südamerikas.

Auch die Superlative der berühmtesten Rallye der Welt machten dem 50-Jährigen Geschäftsmann aus Rankweil zu schaffen: “Es fängt an mit dem Sand der Wüste in Peru, geht dann in die große Höhe in Bolivien und dann in die große Hitze nach Argentinien.” Das Rennen sei eine “absolute Grenzveranstaltung.”