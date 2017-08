Ein Toter und 40 Vermisste nach Hauseinsturz in Mumbai

40 Rettungskräfte waren im Einsatz - © APA (AFP)

Beim Einsturz eines Wohnhauses in der indischen Millionenstadt Mumbai ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Rund 40 weitere wurden noch vermisst, wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten. Die Zahl der Toten durch Starkregen und Überschwemmungen in Mumbai stieg damit auf elf.