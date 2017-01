Ein Toter nach Unwettern in Süditalien

Wegen heftiger Niederschläge wurde die Straße zwischen Palermo und Agrigent teilweise geschlossen. Feuerwehrmannschaften mussten ausrücken, um Autofahrern in Schwierigkeiten zu helfen.

In der Gemeinde Balestrate nahe Palermo mussten die Bahnverbindungen unterbrochen werden, weil Geröll auf die Bahnstrecke geraten war. In mehreren Gemeinden Siziliens blieben am heutigen Montag die Schulen geschlossen. Heftige Regenfälle wurden auch in Kalabrien und Apulien gemeldet.

Angesichts der schwierigen klimatischen Lage mit Schneefällen in Mittelitalien betonte der italienische Premier Paolo Gentiloni, er wolle die Kompetenzen des Zivilschutzes ausdehnen. Dieser habe auch angesichts der Erdbebenserie am Mittwoch einen großartigen Einsatz geleistet.

(APA)