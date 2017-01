In Oberwölbling in der Marktgemeinde Wölbling (Bezirk St. Pölten-Land) ist am Mittwochabend ein Gewaltverbrechen verübt worden, das einen Toten gefordert hat. Es dürfte sich um ein Familiendrama gehandelt haben, sagte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft auf APA-Anfrage. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Dass ein Mann seinen Vater erschlagen haben soll, wurde vorerst nicht bestätigt. Die Ermittlungen seien in den Abendstunden angelaufen, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken