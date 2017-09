Eine Frontalkollision zweier Radfahrer am Mittwoch in Salzburg hat nun ein Todesopfer gefordert: Wie die Polizei am Samstag mitteilte, starb einer der beiden Unfallbeteiligten, ein 76-jähriger Salzburger, im Spital. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Der Pensionist war Mittwochabend auf dem Mehrzweckstreifen der Elisabethstraße mit einem anderen, 37-jährigen Radfahrer kollidiert. Er war nach dem Unfall bewusstlos und wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert, wo er nun gestorben ist. Der andere Radler wurde verletzt – wie schwer war nicht bekannt. Keiner der Beteiligten hatte einen Helm getragen. (APA)