Ein Toter bei Unwettern in Westungarn

In den Bezirken Györ, Vas und Zala waren am Freitagvormittag immer noch mehr als 25.000 Haushalte ohne Strom. In der Nacht waren sogar 115.000 Haushalte betroffen, wie ein Sprecher des ungarischen Katastrophenschutzes mitteilte. Von den Stürmen entwurzelte Bäume waren auf Stromleitungen gefallen.

Wegen der Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen Nickelsdorf und Bruck an der Leitha wurde am späten Donnerstagabend der Schlafwagenzug von Budapest nach München im Grenzbahnhof Hegyeshalom gestoppt. Der Zug konnte erst in der Früh seine Fahrt fortsetzen.

(APA/dpa)