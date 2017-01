Ein Toter bei Schusswechsel in Gaziantep

Mindestens eine Person habe versucht, in das Polizeigebäude einzudringen und sei von den Beamten aufgehalten worden, berichtete CNN weiter. Die Polizei habe die Gegend weiträumig abgesperrt.

Erst am Donnerstag war ein Autobombenanschlag vor dem Justizgebäude in der westtürkischen Stadt Izmir verübt worden. Der Anschlag forderte zwei Todesopfer. Bei einem anschließenden Schusswechsel mit Sicherheitskräften wurden zwei Angreifer getötet, ein weiterer ist seitdem auf der Flucht. Die Behörden vermuten die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hinter dem Anschlag in Izmir.

(APA/dpa)