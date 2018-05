Ein Toter bei Beziehungsdrama in Gossau

Am Mittwochvormittag sind in einem Mehrfamilienhaus in Gossau (CH) mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei fand einen toten 52-jährigen Schweizer.

Am Mittwoch sind in Gossau bei St. Gallen mehrere Schüsse gefallen. Die ausgerückten Kantonspolizisten fanden in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses einen toten 52-jährigen Schweizer. Kurze Zeit später meldete sich eine verletzte 42-jährige Schweizerin bei der Notrufzentrale. Sie gab an, durch ihren Lebenspartner angeschossen worden zu sein. Sie wurde dabei unbestimmt verletzt.