Ein Tal im Passionsspielefieber

Die Passionsspiele Klostertal-Arlberg erzählen vom Leben, Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesus Christus. In einer imposanten Kulissenlandschaft spielen über 200 ehrenamtliche Laienschauspieler aus dem Tal und der nahen Umgebung und bringen mit ihrem Spiel den Zuschauern die Botschaft Jesu näher. Dabei sind auch Kinder, die besonders den ersten Teil mit ihren Erzählungen mitgestalten. Kinder, Frauen und Männer, von neun Monaten bis 91 Jahre – alle sind mit Begeisterung dabei und versprühen bei den Vorstellungen ihre große Leidenschaft zu den Besuchern. Die Laienschauspieler haben sich unter der Regie von Werner Berjak und seinem Assistenten Oswald Wachter in den vergangenen Monaten intensiv auf dieses großartige Schauspiel vorbereitet.

Schauspielerisches Talent

Mit Oswald Wachter spielt ein bereits erfahrener Jesusdarsteller die Hauptrolle. Michel Pohl, ein ausgezeichneter Laienschauspieler, übernahm für die diesjährigen Passionsspiele ebenfalls die Rolle des Jesus. Sein schauspielerisches Talent bewies er bei der Premiere sowohl in Sprache und Gestik großartig. Gänsehaut pur – besonders im zweiten Teil – erlebten die Premierenbesucher auf der Tribüne. Die überaus gelungene Kulisse in der Berglandschaft trug auch ihren Teil dazu, und auch der Wettergott, der es kurz nach der Kreuzigung regnen ließ, sorgte für ein besonderes Highlight am Kreuzigungsplatz.

Berührend und emotional

Gründungsvater Herbert Margreitter und Werner Berjak gelang auch in diesem Jahr eine berührende, emotionale und großartige Produktion über das Leben, Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesus Christus. Die Passionsspiele Klostertal-Arlberg werden in der Zeit vom 7. Juli bis 5. August 13 mal aufgeführt. Weitere Infos rund um die Passionsspiele Klostertal-Arlberg und Termine der weiteren Aufführungen gibt es unter www.passionsspiele-klostertal-arlberg.at.