Ein Tag im Zeichen der Bewegung

Projekt "Bewegt ins Alter 2.0" lud nach Mäder

Mäder/AmKumma. In Zusammenarbeit mit der Sportunion, der Initiative “Sicheres Vorarlberg, sowie der Kummenberggemeinden, fand kürzlich ein Bewegungstag 60+ im J.J. Ender Saal in Mäder statt. Ziel des Projekts “Bewegt ins Alter 2.0” ist die Information von Senioren über Bewegungsangebote in der Region. Die Zielgruppe der rüstigen Senioren soll somit motiviert werden, diese Angebote noch intensiver zu nutzen um somit die eigene Gesundheit zu erhalten und zu verbessern. Rund 25 verschiedenen Bewegungsprogramme für Senioren gibt es derzeit verteilt in der Kummenbergregion.