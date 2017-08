Ein Tag im Leben der Kamerakuh Karin – “Best of”!

Eine 360° VR-Video-Kamera lieferte Bilder aus der Perspektive der Kuh Karin. Sie genießt derzeit ihren Aufenthalt auf der Alpe Tiefenwald in 1.500 Metern Höhe, in Faschina, das ist ein Ortsteil von Fontanella im Großen Walsertal in Vorarlberg.

Star des Projekts ist die Kamerakuh Karin. Sie gehört zur original Montafoner Braunviehrasse, ist mit dreizehn Jahren schon einigermaßen betagt. Sie erfreut sich aber bester Gesundheit und genießt die Alpzeit. Karin hat bereits acht Kälber zur Welt gebracht. Ihre jährliche Milchleistung beträgt 5000 Liter pro Jahr und gehört dem Landwirt Kurt Stark (49) aus Fontanella, der einer von sechs Besitzern der Alpe Tiefenwald ist.

Das Projekt wurde in Kooperation zwischen vol.at, der Alpenregion Bludenz mit dem Biosphärenpark Großes Walsertal und Medienzoo durchgeführt.