Ein sportliches Gedenken für eine FCD Legende

Ganz im Zeichen des ehemaligen FC Dornbirn Torjägers Mischa Culafic stand am vergangenen Freitag ein Gedenkspiel auf der Dornbirner Birkenwiese.

Der Mittelstürmer war dabei in seiner aktiven Zeit aufgrund seiner Traumtore nicht nur beim Publikum sehr beliebt, auch seine damaligen Mitspieler fanden nur zuvorkommende Worte für Mischa Culafic. So auch Thomas Cajnko und Boris Gamber – zwei sehr gute Freunde von Culafic – und so organisierten die beiden kurzerhand ein Gedenkspiel für ihren verstorbenen Freund. Die beiden mussten dann auch nicht lange nach Mitspielern für ihr Team suchen – alle Mitspieler von damals wollten dabei sein und Culafic auch auf dem Rasen die letzte Ehre erweisen. Die FCD Stars von früher wie Henrik Gunz, Bernhard Gunz, Manfred Eisbacher, Erwin Wawra, Nescha Culjkovic (reiste extra aus Serbien an) oder Peter Sallmayer um nur einige zu nennen, schnürten nochmals ihre Fußballschuhe und traten für das Team Mischa gegen die Altherren des FC Dornbirn an. Die ehemaligen Stars des FC Dornbirn traten dabei als Zeichen ihrer Verbundenheit zur Culafic alle mit der Rückennummer 9 an. Das Ergebnis des freundschaftlichen Spieles war am Ende nur zweitrangig, in erster Linie ging es darum, einer FC Dornbirn Legende zu gedenken. Auch im Anschluss an das Spiel wurde in gemütlicher Runde noch die ein oder andere Anekdote von damals wieder aufgewärmt und es gab noch einige Geschichten über einen unvergesslichen Rothosen-Torjäger zu erzählen. MIMA