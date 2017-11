Ein Spiel, das der Austria den weiteren Weg weist

Austria Lustenau will mit Sieg in Hartberg die Chance auf den dritten Platz wahren.

Austria Lustenau will mit Sieg in Hartberg die Chance auf den dritten Platz wahren. ©GEPA

Austria Lustenau will mit Sieg in Hartberg die Chance auf den dritten Platz wahren. ©GEPA

Nicht einmal 100 Straßenkilometer sind es von Leoben nach Hartberg. Das Auswärtsspiel der Lustenauer Austria in der Oststeiermark ist quasi das Heimspiel des gebürtigen Leobners Gernot Plassnegger. Deshalb ist die Partie heute (18.30 Uhr) für den Austria-Coach aus dreierlei Gesichtspunkten eine besondere.

Zum einen ist da der sportliche Aspekt: Mit seinen Grün-Weißen will er unbedingt einen Sieg einfahren, um weiter in der Aufstiegsverlosung eine Rolle zu spielen. Zehn Punkte Rückstand sind es derzeit auf den Aufsteiger, der Anfang September drei Punkte (2:1) aus dem Reichshofstadion entführte. Für die Austria ist es zum Abschluss des zweiten Meisterschaftsviertel deshalb quasi unerlässlich, als Sieger die Rückreise antreten zu können. Zum anderen werden neben Gattin Verena auch die Töchter von Gernot Plassnegger, Nina, Mavie und Suna, auf der Tribüne mit ihrem Papa mitfiebern. Nicht zu vergessen endet mit der Partie die 60-Tage-Frist für eine Interimslösung auf der Trainerbank.

Nach der Trennung von Andreas Lipa, mit dem sich Austria-Präsident Hubert Nagel diese Woche am Rande der BL-Aufsichtsratssitzung in Wien getroffen hat, muss nun ein Trainer mit der notwendigen Lizenz engagiert werden. Bisherige Spekulationen, wonach Amateurtrainer Michael Kopf (60) aufsteigen soll, wurden von Nagel ebensowenig bestätigt, wie jene nach einem Engagement von Heinz Karner, der schon beim GAK überaus erfolgreich mit Plassnegger zusammengearbeit hat und auch als dessen Berater tätig ist. Das Geheimnis will die Austria erst am Montag, zu Beginn der zweiten Saisonhälfte, lüften.

Drazan und Sobkova fehlen

Die Reise in die Steiermark nicht mitmachen konnten Daniel Sobkova und Christopher Drazan. Das Duo mit dem starken linken Fuß fehlt aufgrund akuter Knieprobleme. Für Drazan dürfte deshalb wohl Petar Pavlovic in der Anfangsformation stehen. Allerdings will sich Plassnegger nicht in die Karten schauen lassen und somit auch nicht über die Aufstellung für die Partie sprechen.

Nach zwei Auswärtssiegen in Folge – 1:0 in Kapfenberg, 2:1 bei BW Linz – soll nun in Hartberg der dritte Streich folgen. „Wir haben unsere Stärken“, ist Plassnegger von der Qualität seiner Schützlinge überzeugt. Gleichzeitig fordert er: „Es ist wichtig, in der Defensive gut zu stehen.“ Vor allem bei Standardsituationen der Steirer müsse man wachsam sein. Immerhin haben die Hartberger allein in den letzten fünf Spielen sieben Tore nach ruhenden Bällen erzielt. Plassnegger aber sieht seine Elf nach intensiven Trainingstagen gut vorbereit. Jetzt gelte es, die Leistungen auf den Platz zu bringen.