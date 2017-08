Ein sicherer „Hafen“ für junge Flüchtlinge in Vorarlberg

Mohammad ist 17 Jahre alt. „Ich bin seit acht Monaten in Österreich und gehe hier zur Schule“, erzählt er in erstaunlich gutem Deutsch. „Ich mag gerne Hunde, Katzen und Pferde. Besonders gerne habe ich die Natur in Vorarlberg.“ Ähnlich wie Mohammad wünscht sich auch Faisal eine Mentorin, beziehungsweise einen Mentor. Er ist vor knapp einem Jahr aus Afghanistan nach Österreich gekommen. Eifrig lernt auch er die deutsche Sprache. Der ebenfalls 17-jährige Jamel drückt aus, was sich alle „Jungs“ wünschen: Eine Familie, in der wir willkommen sind, wir ein Stück weit den Alltag miterleben dürfen, die mit uns einen Teil ihrer Freizeit verbringt und die uns weiterhilft, wenn wir Unterstützung brauchen.

Das alles bietet das MentorInnenprogramm der Caritas: MentorInnen unterstützen und begleiten minderjährige Flüchtlinge, um deren Integration zu fördern und das Ankommen in Österreich zu erleichtern. „Da die Jugendlichen ohne Eltern nach Österreich gekommen sind, fehlt ihnen der familiäre Anschluss oft sehr. Neben den hauptamtlichen BetreuerInnenbrauchen die minderjährigen Flüchtlinge auch andere erwachsene Bezugspersonen, mit denen sie deutsch sprechen, etwas unternehmen und zu denen sie eine Beziehung außerhalb ihrer Wohngemeinschaft aufbauen können. So lernen diese Jugendlichen `Land und Leute´ sowie unsere Kultur, unsere Gepflogenheiten und Gebräuche kennen“, erläutert Caritas-Mitarbeiterin Ulrike Haßler. Die freiwillige Tätigkeit als MentorIn ist dabei sehr vielfältig und hängt vom Einzelfall ab.

Freiwillige willkommen!

In den Wohngemeinschaften für unbegleitet minderjährige Flüchtlinge sind MentorInnen eine große Bereicherung: „Sie leisten neben ihrer Funktion als `Familienersatz´ einen wertvollen Beitrag für die Integration. Sie sind wichtige Vermittler in die Vorarlberger Gesellschaft, an denen sich die Jugendlichen orientieren können“, so Margaritha Matt, die das Haus „Said“ in Bregenz leitet. Auch Dagmar Welte, Leiterin vom Haus „Jonas“ in Lauterach und Ruth Vanessa Netzer, die das Haus „Noah“ in Vandans leitetet, sind sich einig: „So lernen die Jungs Vorarlberg von einer privateren Seite kennen und bekommen das Gefühl, teilhaben zu dürfen. Jene, die schon einen Mentor haben, sind immer sehr glücklich, wenn sie gemeinsam unterwegs sind und alle anderen hätten das natürlich auch gerne.“

Ziel der Caritas ist, dass jedem der unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge eine Mentorin oder ein Mentor zur Seite steht. Voraussetzungen für die Tätigkeit als MentorIn ist Erfahrung und Freude im Umgang mit Jugendlichen (Mindestalter: 30 Jahre), die Bereitschaft, sich auf junge Menschen einzulassen, Konflikt- und Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit, Interesse an anderen Kulturen sowie Respekt und Toleranz gegenüber der Kultur und Religion der Jugendlichen. Interessierte werden auf diese anspruchsvolle Tätigkeit vorbereitet und entsprechend eingeschult.

MentorInnenprogramm der Caritas Vorarlberg

Infos: Ulrike Haßler, Koordinatorin für Mentoren in der Caritas Flüchtlingshilfe, T: 0676/884207914, E: ulrike.hassler@caritas.at; I: www.caritas-vorarlberg.at