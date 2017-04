Bei der Explosion einer Granate in einer Schule in der russischen Teilrepublik Dagestan ist mindestens ein Kind getötet worden. Mindestens zehn weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden in der Hauptstadt Machatschkala am Montag mit. Drei der Kinder seien in einem kritischen Zustand. Die Behörden sprachen von einem unsachgemäßen Umgang mit Waffen.

Ein Schüler habe die Granate mitgebracht, hieß es. Er habe sie auf der Straße gefunden, meldete die Agentur Interfax. Die Explosion ereignete sich demnach in einem Computer-Raum der Schule. Der russische Nordkaukasus ist immer wieder Schauplatz von Gewalt. Radikale Islamisten verüben dort immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken