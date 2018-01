Ein roter Teppich führt zum Bohnaball in Marul

Der fast schon legendäre Bohnaball stieg letzten Samstag in der kleinen Walserortschaft.

Heuer wurde das Motto aus Amerika entliehen, leider darf man an dieser Stelle den Namen des kleinen goldenen Mannes nicht nennen der verliehen wird, da, wie wir wissen, die Veranstalter in Trump’s Land, jede Konkurrenz fürchten. Roter Teppich, ein Aperitif gleich zur Einstimmung am Eingang, Blitzlichtgewitter und das perfekte Showprogramm ließen Hollywoodstimmung im Saal einziehen.