Ein Projekt der Superlativen

Interessiert blickt die Fachwelt derzeit auf Vorarlberg – genauer gesagt ins Montafon. Denn dort entsteht seit dem Baubeginn im Mai 2014 eines der modernsten Pumpspeicherkraftwerke der Welt. Für alle, die es nicht selbst gesehen haben, sind die Dimensionen des Kavernenkraftwerks nur schwer fassbar:  in der Maschinenkaverne alleine fände das Illwerke Zentrum Montafon – der Montafoner Stammsitz von illwerke vkw – vier Mal Platz.  Das Wasserschloss im Berginneren beherbergt in seiner Höhe mühelos den Pariser Eiffelturm und  eine einzige der beiden verbauten und mit Wasser gefüllten Pumpenspiralen wiegt mit 150 Tonnen so viel wie 115 übereinander gestapelte VW Golf.

Feinarbeit mit Lasertechnik

Was hier zu Beginn einen äußert grobmotorischen Eindruck hinterlässt, entpuppt sich auf den zweiten Blick als höchste Ingenieurskunst. Die riesig dimensionierten Bauteile müssen nämlich exakt aufeinander abgestimmt werden, damit die komplexen Maschinen später auch tadellos funktionieren. Ein Beispiel: Damit die Maschinen „rund laufen“ müssen die erwähnten Spiralen mit einer Positionstoleranz von 0,3 Millimetern aufeinander ausgerichtet sein. Nur mit modernster Lasertechnik kann das riesige Bauteil punktgenau in dieser Position fixiert werden.

Silvrettasee wird abgesenkt

Trotz der herausfordernden Anforderungen an das Bauteam befindet sich das hinter dem Kopswerk II in Partenen zweitgrößte Kraftwerk der Illwerke gut im Plan. Im März soll das letzte Verbindungsstück zwischen dem Silvrettasee und dem Schützenschacht auf der Bielerhöhe auch noch ausgebrochen werden. Dazu wird der Silvrettasee kurzfristig abgesenkt, um die Arbeiten im Trockenen durchführen zu können. Das Einlaufbauwerk, über das das Wasser später durch den Silvrettastollen Richtung Maschinenkaverne fließt, wird dann komplett freigelegt und sichtbar sein. Bis dahin sind aber noch einige Arbeiten zu erledigen.

Hauptmontagearbeiten ab Mai

Besonders spannend wird es dann im Mai, wenn in der fertig ausgebauten Krafthauskaverne die ersten Maschinen positioniert und eingebaut werden. Die Hauptmontagearbeiten sind ein weiterer Meilenstein in dem Mammutprojekt. Hier werden die Maschinenteile wie Pumpe, Wandler, Generator, Schaltkupplung und Turbine angeliefert und zusammengestellt. Ein durchaus positives Fazit ziehen die Projektverantwortlichen auch beim Fortschritt im Stollenbau. Der rund drei Kilometer lange Silvrettastollen wird aktuell mit einer Betonschale ausgekleidet. Dabei leisten die Experten vor Ort Enormes: 14 Meter schaffen die Spezialisten innerhalb von nur 24 Stunden. Alle Arbeiten sind dabei genau durchgetaktet und folgen einem strengen Ablaufplan. Von der Installation sogenannter Sohltübbinge als Basis bis zur Installation der Verschalung und dem anschließenden Betonieren des neuen Abschnitts sitzt jeder Handgriff.

„Duschkopf“ im Wasserschloss

Im Wasserschloss, das in seiner Funktion dafür sorgt, dass später Druckstöße des Wassers im Betrieb gemindert werden, sind die Arbeiten in der Endphase. Derzeit wird die letzte von vier riesigen Kammern mit Beton ausgekleidet. Im Anschluss daran kann der Schachtkopfbereich fertiggestellt werden. Dieser ähnelt einem Duschkopf und bewirkt, dass das Wasser – wenn es über das vertikale Wasserschloss nach oben hin ausgewichen ist, später wieder langsam und ruhig abfließen kann.