Ein preisgekrönter Rundweg

Die „Georunde Rindberg“ wurde 2017 mit dem Design-Staatspreis ausgezeichnet.

Sibratsgfäll. Aus insgesamt 266 Einreichungen in drei Kategorien wurden 28 Beiträge in die Shortlist gewählt und nur drei mit einem Staatspreis ausgezeichnet. Darunter die Georunde Rindberg in Sibratsgfäll: Die Bregenzerwaldes Unternehmen „Super-Büro für Gestaltung“ (Super BfG) und Innauer Matt Architekten ZT GmbH gewannen den Staatspreis in der Kategorie Räumliche Gestaltung. Was die Jury des alle zwei Jahre von designaustria durchgeführten Staatspreises vor allem beeindruckte war, wie ein traumatisches Erlebnis aufgearbeitet, visualisiert und mit Einbindung Betroffener in etwas Positives umgekehrt wurde.