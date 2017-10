Ein Paradies für Trödelfans

Röthis Flohmärkte in Vorarlberg erfreuen sich seit längerem immer größerer Beliebtheit, in Röthis haben sie auch schon längst große Tradition. Seit Mitte der 90er Jahre veranstaltet der Vorderländer Fußballverein auf seinem Sportplatz jährlich einen Markt. Gab es vor einigen Jahren im Frühjahr noch ein Open Air Konzert, wurde dieses dann von einem zweiten jährlichen Trödelmarkt ersetzt.

Der Erfolg gibt den Veranstaltern recht. Rund 230 Stände rund um den Fußballplatz wurden aufgebaut und von den Besuchern gestürmt. Unter den Händlern findet sich ein großes Kunterbunt an verschiedenen Anbietern. Viele professionelle Austeller vor allem aus dem benachbarten Deutschland. Darunter mischen sich aber auch Privatleute, die den Dachboden oder den Keller ausgeräumt haben, aber auch Kinder die sich mit dem Verkauf von altem Spielzeug das Taschengeld aufbessern wollen.

Besonders früh am Morgen wird dann gehandelt, gefeilscht und getauscht. Gegen Mittag kommen dann eher die Spaziergänger, die einfach mal schauen wollen was es so alles gibt und danach genießt man gemeinsam das Mittagessen an der frischen Luft. Ohne Gastronomie läuft in Röthis nämlich gar nichts. Rund 1500 Essen gehen bei jedem Flohmarkt über die Ladentheke.

Ohne die Mitarbeit des ganzen Vereins wäre so eine Veranstaltung aber nicht möglich, betonen die beiden Hauptverantwortlichen Dietmar Kabas und Patrick Burger. Die Altherren bauen die Stände auf und die Nachwuchseltern helfen dann bei der Verköstigung der Besucher mit. Im Frühjahr ist ebenfalls die gesamte erste Mannschaft mit involviert.

Am Ende des Tages zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten. Die Vorbereitungen für den nächsten Flohmarkt im Frühjahr können beginnen. CEG