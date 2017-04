Ein Ort für Begegnungen

Hittisau. „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“, sagte bereits der französische Schriftsteller Guy de Maupassant, (1850 – 1893). Einen Ort für solche Begegnungen bietet das Begegnungscafé für Frauen in Hittisau. Nicht nur Frauen aus Hittisau, sondern Frauen und Kinder aus dem gesamten Vorderwald treffen sich hier zum regelmäßigen Austausch.

Bürgerliches Engagement

Entstanden ist das Begegnungscafé auf Initiative von „Gemeinsam Hittisau Integration“ und „engagiert-sein“, einem Projekt zur Förderung des Gemeinwohls und zur Stärkung des bürgerlichen Engagements. Das Frauenmuseum Hittisau ist bei dieser Initiative eine wichtige unterstützende Partnerin, genauso wie die vielen freiwillig engagierten Frauen aus dem Vorderwald. „Zukünftig wird unsere Initiative von den „engagiert-sein“-Gemeinden Alberschwende und Bezau übernommen und soll auch dort zu einem Ort der Begegnung werden“, so Marion Maier, Freiwilligenkoordinatorin.

Platz für Austausch

Das Kennenlernen, der Austausch und die Begegnungen von Frauen und Kindern unterschiedlicher Kulturen stehen im Mittelpunkt der gemeindeübergreifenden Initiative. Es ermöglicht den Frauen am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilzuhaben und in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen. Begleitet werden sie meist von ihren Deutschlehrerinnen, Patinnen oder anderen Frauen, die in der Flüchtlingshilfe engagiert sind. „Wir sehen sie als wichtige Brückenbauerinnen, da sie direkt mit ihnen und mit uns in Kontakt stehen“, sagt Maier.

Integrativer Ort

Beim Begegnungscafé wird nicht nur geredet, sondern auch gemeinsam gelacht, gegessen und getrunken. Aus dem mitgebrachten selbstgemachten Gebäck entsteht ein vielfältiges Kuchenbuffet, das für Kaffeehausstimmung sorgt. Alle Besucherinnen haben so die Möglichkeit etwas zum Begegnungscafé beizutragen. Wer möchte kann seine Fähigkeiten und Ideen auch für weitere Vorhaben und Aktivitäten aktiv einbringen. Durch die gemeindeübergreifende Initiative entstehen neue Anknüpfungspunkte und Verbindungen.

Das nächste Begegnungscafé findet am Montag, 29.Mai 2017 von 14.30 bis 17 Uhr im Frauenmuseum Hittisau statt.

Kontakt:

Marion Maier | Freiwilligenkoordinatorin engagiert-sein

0664 96 61 805 | marion.maier@engagiert-sein.at

Christiane Eberle | Freiwilligenkoordinatorin engagiert-sein 0650 9772977 | christiane.eberle@engagiert-sein.at