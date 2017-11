Ein neues Leben dank einer geschenkten Niere - Vorarlberger berichten

Einer von Tausend Europäern leidet unter Nierenerkrankungen. Für viele bedeutet dies mehrmals die Woche kräftezehrende Dialyse. Erlösung bietet die Hoffnung auf eine Lebendspende.

Nierenerkrankungen werden in Vorarlberg am Landeskrankenhaus Feldkirch behandelt. Bei akuten Nierenversagen ist für viele Patienten die Dialyse die letzte Hoffnung: Dreimal in der Woche übernimmt eine Maschine für vier Stunden die Arbeit der Niere und reinigt das Blut des Patienten. 450 Vorarlberger erhalten eine solche Nierenersatztherapie, 14.000 Behandlungen fallen jährlich an.