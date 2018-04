Ein Naturpark feiert Geburtstag

Der grenzüberschreitende Naturpark Nagelfluhkette feiert zehnjähriges Jubiläum.

Hittisau. Wo die Alpen beginnen, der Bodensee nah ist und ein besonderes Gestein die Landschaft prägt liegt der Naturpark Nagelfluhkette. An der Schnittstelle zwischen Bregenzerwald und Allgäu hat sich über viele Jahrhunderte hinweg eine großartige Kulturlandschaft entwickelt, welche 2008 die begehrte Auszeichnung Naturpark erhielt. Zehn Jahre später beteiligen sich 15 Gemeinden am ersten länderübergreifenden Park zwischen Österreich und Deutschland. Es gibt eine Geschäftsstelle im Allgäu im Naturparkzentrum im AlpSeeHaus und eine im Vorderwald im Gemeindeamt Hittisau. Rund 1000 Schüler besuchen eine der bald sieben Naturpark-Partnerschulen und 75 Kinder werden bei den jährlichen Sommercamps zu Junior-Rangern ausgebildet.

Namensgebend ist das Nagelfluhgestein, das vor allem am Alpenrand zu finden ist. Es besteht aus Flusskieseln, die zu einem Konglomerat verbacken wurden. Es sieht so aus, als hätte man Nägel so tief in den Fels geschlagen, dass nur noch deren Köpfe heraus schauen. Im Gebiet wird der Nagefluh auch “Herrgottsbeton“ genannt. Das international anerkannte 405 Quadratkilometer große Schutzgebiet wird durch seine vielfältigen Lebensräume geprägt: Flüsse und Seen, Schluchten und Wälder, Moore und Feuchtwiesen, Alpflächen und alpine Rasen. „Im Naturpark Nagelfluhkette sind wir uns der verborgenen Schätze und dem Wert der Naturvielfalt sehr bewusst. Schützen und nützen – beides soll es uns ermöglichen, die Werte der Naturvielfalt noch lange erleben zu dürfen“, betont der Hittisauer Bürgermeister Gerhard Beer, Obmann vom Verein Naturpark Nagelfluhkette. Anlässlich des Jubiläums wurde eine neue Infobroschüre für den Vorderwald herausgebracht. Die Broschüre „Naturpark Nagelfluhkette“ informiert druckfrisch über die Vielfalt und den Wert des Schutzgebiets. Der Fokus liegt dabei auf dem österreichischen Teil des Naturparks. Die Broschüre ist auch im Gemeindeamt Hittisau erhältlich.