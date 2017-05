Ein musikalisch, buntes Konzertprogramm mit Viva La Vida

Gleich an zwei Abenden hintereinander war die Wälder Chorgemeinschaft im Angelika-Kaufmann-Saal in Schwarzenberg zu hören. Zu Beginn wurden die Besucher von den Sängern und Sängerinnen mit dem Lied „o Homatle“ musikalisch begrüßt und in den Konzertabend eingeführt. Obmann Mario Hammerer richtete einen herzlichen Willkommensgruß an alle Besucher und wünschte mit dem bevorstehenden Programm „Viva La Vida“ angenehme Unterhaltung und einen sprichwörtlichen, bunten Abend. Nach einem bravurösen Solo von Verena Bodem-Marxgut zu Gabrielas Song wechselte der Chor mit dem Doppelquartett Vocalitas aus Gumpoldskirchen die Bühne. Im ersten Teil des Konzertes wurde von der A cappella- Truppe, bestehend aus sieben Männern und der Sopranistin Katharina Schiehsel mit humorvolle Liedern und amüsanten Texten für beste Unterhaltung gesorgt.

Musikalisch und optisch – ein bunter Abend

Nach der Pause wurde es dunkel im Saal und mit einem eigens gedrehter Video wurden die Zuhörer auf den zweiten Teil des Konzertabends eingestimmt. Dem Publikum wurde von der Wälder Chorgemeinschaft für den Rest des gelungenen Abends ein ganz besonderes Erscheinungsbild geboten. In knallbunten Kleidern, Blusen und Hemden wurde ihr Leitsatz „Viva La Vida“, es lebe das Leben nicht nur gesanglich, sondern auch optisch auf fröhliche Art und Weise vermittelt. Mit Liedern wie Oh Happy Day, Mambo oder Die Perfekte Welle leitete Chorleiterin Elisabeth Marxgut flott durch den Konzertabend. Ein musikalisch, genussvoller Abend neigte sich mit Run to You und wieder Viva La Vida dem Ende zu.

Obmann Mario Hammerer hatte abschließend noch die ehrenvolle Aufgabe sich bei Vocalits unter der Leitung von Johannes Dietl für ihr Dabeisein und bei allen Zuhörern für ihr Kommen recht herzlich zu bedanken. Auch dem Pianisten Mihai Alexa wurde ein großer Dank für seine Begleitung auf dem Klavier ausgesprochen, der Chorleiterin Elisabeth Marxgut, der Solistin Verena Bodem-Marxgut wurden als kleine Anerkennung Blumen überreicht. Nach der flotten Zugabe belohnte das Publikum die Gäste aus Gumpoldskirchen und die Sänger und Sängerinnen der Wälder Chorgemeinschaft mit einem großen Applaus.