Ein Motto das bewegt – Lets keep fit

Um 14 Uhr treffen sich spielbegeisterte Kinder in der Turnhalle, um mit ihren Trainerinnen Petzi Mandl, Sina Bahl, Lara König, Jana König, Linda Hollenstein und Trainer Florian Isele unterschiedlichste Stationen zu absolvieren. Zu Beginn treffen sich die Kids in einem Kreis und eröffnen die Bewegungsstunde mit ihrem Aufwärmlied „Lets keep fit“. Anschließend werden noch gemeinsam einige Aufwärmübungen gemacht. Danach werden die Kinder in Dreiergruppen aufgeteilt, um abwechslungsweise die Stationen zu durchlaufen. Dabei sind immer drei Stationen aufgebaut, die Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Koordination, sowie passen, fangen und werfen und auch Laufspiele beinhalten. Somit wird den Kindern viel Abwechslung, Spaß und auch Herausforderung geboten. Der Schwerpunkt der Bewegungen liegt dabei im sportlichen Bereich des Handballs. Anfangs waren es sofort 20 Kinder, mittlerweile nehmen am Ballsport schon knapp 30 Kinder teil und sind mit viel Begeisterung und Elan dabei. Im Ballzirkus sind begeisterte und bewegungsfreudige Kinder immer herzlich Willkommen.

Toller Einsatz

Einmal im Monat kommt Werner Bösch zu Besuch und gestaltet das Ballzirkus – Training mit. Werner Bösch ist Trainer beim LC Brühl in St.Gallen in der Nationalliga Austria in der Schweiz. In der ersten Saison mit Brühl gewann Werner den Cup und erreichte den Playoff- Final, der gegen Nottwil verloren ging. Der Lustenauer ist einige Stunden als Lehrer an der United School of Sports in St.Gallen angestellt.