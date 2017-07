Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte

Bezau. Noch vor wenigen Jahren fristete der VfB Bezau ein Mauerblümchendasein im Bregenzerwälder Fußballgeschehen. An den Aushängeschildern Egg, Andelsbuch, Alberschwende, Langenegg und Bizau führte kein Weg vorbei. Nun klopfen die Bezauer plötzlich an die Tür der Elite. Die kontinuierliche Nachwuchsarbeit hat Früchte getragen und mit Peter Sallmayer konnte ein Trainerfuchs engagiert werden, der das Team entsprechend formte.

Aufstieg knapp verpasst

In den vergangenen Saisonen spielten die Kicker aus dem Hinterwald in der 1. Landesklasse immer wieder vorne mit, für den Aufstieg hat es aber schlussendlich nie gereicht. Heuer war es aber endlich so weit. Mit einer fulminanten Aufholjagd in der Rückrunde landete man auf dem dritten Rang, der zur Relegation berechtigte. Im Auswärtsspiel gegen den FC Schlins legten die Bezauer mit einem 3:0-Auswärtssieg bereits den Grundstein für die erste Landesligasaison und auch in der Retourpartie behielten Kapitän Daniel Fröwis & Co. mit 2:1 die Oberhand.

Eigenbauspieler einsetzen

„Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte kommt gerade rechtzeitig zu unserem 30-jährigen Vereinsjubiläum. Wir werden auch in der Landesliga unserem Grundsatz treu bleiben und hauptsächlich Eigenbauspieler einsetzen. Wir möchten natürlich für die eine oder andere Überraschung sorgen. Besonders freuen wir uns auf die Nachbarschaftsderby gegen den FC Bizau“, kommentiert Obmann Florian Sutterlüty den Aufstieg.