Ein Mann, eine Gitarre, ein Mikro

Theaterkreis Altach startet in Saison 2018

Zum Auftakt 2018 stand der bayrische Kabarettist und Liedermacher Roland Hefter auf der Bühne. Wer Hefter noch nie gesehen hat: 1,90 groß, imposante Erscheinung, aber sonst eher auf der ruhigen Seite. Typ Teddybär, den jeder mag. Künstlerisch irgendwo zwischen Hans Söllner und Fred Fesl. Stoisch präsentiert er seine Lieder, geschmückt mit mancher Plattitüde, versehen mit alltäglichen oder auch kritischen Texten. Kabarett in seiner urtümlichsten Form, in Altach mit Wohnzimmeratmosphäre, bei der Besucher auch mal die Schuhe ausziehen. Hefter berichtet von seinen Saunaerlebnissen, erklärt 50 zum Ende der Pubertät und von seinen Ängsten die unter anderem daraus bestehen auf das falsche Klo zu gehen oder mit Mamas alter Unterhose das Fenster zu putzen. Seine Themen bewegen sich zwischen Singlesocken und Sadomaso. Er führt Dialoge mit einer imaginären Frau über die Liebe, erklärt warum er lieber Urlaub auf der Wiesn statt in der Karibik macht und warum er es vorzieht die Wohnung zu saugen, statt zur Prostatavorsorge zu gehen. Beim Schokokuchenessen erkennt er, dass er altmodisch geworden ist und der Wechsel seiner Lieblingsbedienung in seinem Stammlokal verursacht ihm große Probleme.