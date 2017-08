Ein Lustenauer stürmt für VEU Feldkirch

Der 21-jährige Tiroler hat praktisch seine gesamte Ausbildung im Nachwuchs des KAC absolviert und dabei in der EBYSL, der U-20-Liga der EBEL, in 121 Spielen 137 Punkte (61 Tore, 76 Assists) verbucht. Für den EHC Lustenau absolvierte er 43 Spiele mit 12 Punkten (5 Tore, 7 Assists). „Marcel bringt in jedem Fall zusätzliche Qualität in unser Offensivspiel. Ich gehe davon aus, dass er mit zunehmender Erfahrung ein Leistungsträger für uns werden kann“, so VEU-Headcoach Michael Lampert.

Im Zuge der Saisonvorbereitung wird die VEU auch unterschiedliche Spieler auf Tryout-Basis testen. Aktuell trainiert der 18-jährige Niklas Gehringer mit dem Team von Michael Lampert. Der gebürtige Feldkircher hat in den letzten drei Jahren die Red Bull Hockey Akademie in Salzburg absolviert und dabei auch überzeugt, sodass er in der letzten Saison in des WM-Aufgebot des österreichischen U-18-Nationalteams berufen wurde. „Niklas ist ein sehr interessanter junger Spieler mit großem Potenzial. Wir werden in den nächsten Tagen gemeinsam entscheiden, ob er in der kommenden Saison bei uns spielen wird“, erklärt Lampert.

In den nächsten Tagen werden weitere Spieler getestet, insbesondere im Defensivbereich sehen die VEU-Verantwortlichen noch Handlungsbedarf.