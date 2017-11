"Ein Leben lang hilfsbedürftigen Menschen helfen"

Der Rankweiler Karlheinz Frick (71) setzt sich beruflich und privat seit mehr als fünf Jahrzehnten für andere Leute ein RANKWEIL. Knapp vier Jahrzehnte, davon ab dem Jahr 1985 als Schuldirektor, war der Rankweiler Karlheinz Frick im Landeskrankenhaus Rankweil Valduna als psychiatrischer Krankenpfleger beschäftigt.

Bei sechs Rankweiler Ortsvereinen hat der 71-jährige Pensionist über eine ganz große Dauer bis zum heutigen Tage schier Unglaubliches an ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet und wird auch noch in naher Zukunft seinen Lebensstil nicht ändern. „Meine Stärke ist es einfach sozialbedürftigen Menschen schon fast ein ganzes Leben lang zu helfen und unter die Arme zu greifen. Ich fühle mich in den vielen Vereinen pudelwohl und arbeite sehr gerne mit jungen Menschen zusammen. Der soziale Aspekt steht stets im Vordergrund. Meine Unterstützung für die Leute, denen oft mehrmals die Sonnenseiten des Lebens fehlen, ist immer spürbar“, sagt Karlheinz Frick. Aufgrund seiner ehrenamtlicher Arbeit über viele Jahrzehnte hinweg hat Frick schon mehrfache Auszeichnungen, Lob und Anerkennung von Rankweiler Ortsvereinen erhalten. 50 (!) Jahre ist der „Vereinsmeier“ schon fixer Bestandteil der Ortsfeuerwehr Rankweil und erhielt neben fünf Auszeichnungen auch die Ehrenmitgliedschaft überreicht. Als Gründer der Betriebsfeuerwehr Valduna, welches im Jahr sein 20-jähriges Bestehen feierte, wurde Karlheinz Frick einstimmig auch zum Ehrenmitglied gewählt. Beim Kneipp Aktivclub Rankweil und dem Verein für seelische Gesundheit leitet er jeweils über einem Jahrzehnt die Geschicke des Clubs. Die führenden Rollen in den beiden Vereinen, wo die Gesundheit oberste Priorität hat, ist eigentlich für Frick logisch, diese Funktionen auszuüben. Mit dem Wohnheim in der Gerbergasse mit zehn Betten hat der soziale „Macher“ einen Meilenstein in der Marktgemeinde Rankweil geschaffen. Übrigens: Sein schulischer Hochschullehrgang zum Direktor der Gesundheit und Krankenpflegerschule in Rankweil hat Frick natürlich mit einer Auszeichnung abgeschlossen.