Ein konsequent gesunder Ländle-Weg

„Für die konse­quente Umsetzung der Landwirtschaftsstrategie 2020 ,Ökoland Vorarlberg – regional und fair‘ sowie der Tourismusstrategie werden Regionalpartnerschaften wie KäseStrasse Bregenzerwald, bewusst Montafon, Biosphä­renpark Großes Walsertal mit Walserstolz, Klostertaler Bau­erntafel, Genuss Region Klein­walsertaler Wild und Rind weiter ausgebaut“, informiert Landesrat Erich Schwärzler. Aber nicht nur das: „Auf regi­onalen Produktmessen wer­den heimische Lebensmittel verstärkt sichtbar gemacht.“ Eine neue Vertrauensebene zwischen Landwirten und Köchen wird mit dem Mehr­WERT-Kooperationsprojekt auf- und ausgebaut. Die Ver­tragslandwirtschaft zwischen Landwirtschaft-Tourismus-Gastronomie wird forciert, und neben den Krankenhäu­sern sollen zukünftig auch viel mehr Gemeinschaftskü­chen Regionalprodukte ver­wenden.

Direkter Marktplatz

„Die Ausarbeitung einer Stra­tegie für einen Treffpunkt von Landwirten als Anbieter und Konsumenten, welche Wert auf regionale Lebens­mittel legen, und diese als ein genussvolles Stück Heimat di­rekt vom Bauernhof beziehen wollen, ist durch die Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH als wichtigen Brücken­bauer im Gange“, informiert Schwärzler. „Über die Adres­sen der Produzenten auf der Homepage sollen die Konsu­menten direkt Zugang zu den Produkten vom Bauernhof haben. Darüber hinaus bringt die ausgearbeitete ,3G-Stra­tegie‘ Ländle-Klarheit: ‚Bei Milch und Milchprodukten heißt es ,gehalten, gefüttert, gemolken‘, bei Eiern ,gehal­ten, gefüttert, gelegt‘, bei Fleisch ,gehalten, gefüttert, geschlachtet‘, bei Obst und Gemüse ,gesetzt, gewachsen, geerntet’ in Vorarlberg.“

Pestizidfreies Ökoland

„Wir bekennen uns dazu, dass auf landeseigenen Flä­chen keine Herbizide ausge­bracht werden“, betont Erich Schwärzler. „In der Beratung und Weiterbildung der Land­wirte wird verstärkt auf die Gefahren des Herbizideinsat­zes hingewiesen. Die positi­ven Effekte bei Verzicht wer­den vermittelt. Wichtig ist auch, dass das Land Vorarl­berg entgegen der EU-Strate­gie konsequent Gentechnikfrei im Anbau bleibt. Im Gegensatz zu anderen Län­dern bekennt sich Vorarlberg zur Mutterkuhförderung und setzt diese auch um. Für die Bio-Umstellungsbetriebe übernehmen wir zudem die Flächenförderung in den zwei Umstellungsjahren. In den letzten drei Jahren ist es in der Umsetzung der Land­wirtschaftsstrategie 2020 auch gelungen, die folgenden landwirtschaftlichen Pro­duktionsflächen in Richtung Produktvielfalt auszuwei­ten: Beeren (+29%), Gemüse (+24%), Obst (+21%), Blumen-Heilkräuter-Gewürzpflanzen (+15%), Kartoffeln (+7%). Diese Produktvielfalt wird in den nächsten Jahren weiter ausgebaut. Die Initiative der Obst- und Gartenkultur Vor­arlberg im Ausbau von robus­ten und regionalen Pflanzen wird vom Land unterstützt.“

Für mehr Lebensqualität

„Good News 2017 heißt für mich, wenn Landwirtschaft und Gesellschaft wieder nä­her zusammenwachsen, be­stehende Partnerschaften gestärkt und neue aufgebaut werden“, plädiert Landwirt­schaftskammerpräsident Josef Moosbrugger für eine zukünftige Vernetzung. „Das von der UNO ausgerufene ,Jahr des nachhaltigen Tou­rismus‘ nehmen wir zum An­lass, unseren Fokus speziell auf diese Kooperationen zu richten. Sie haben viel Poten­zial, die heimische Landwirt­schaft und Gastwirtschaft in den Regionen zu stärken. Das bäuerliche Angebot soll an Attraktivität gewinnen, und zwar durch die Pro­duktvielfalt und den Ausbau bäuerlicher Dienstleistung von der Direktvermarktung bis zu Urlaub am Bauernhof. Damit leistet die Land- und Forstwirtschaft einen aktiven Beitrag zur Lebensqualität in Vorarlberg.“

Neue Zukunftsperspektiven

„Das gibt unseren Höfen neue Zukunftsperspekti­ven. Im Arbeitsprogramm der Landwirtschaftskammer führen wir 2017 den Schwer­punkt ,Sparsamer Umgang mit fruchtbarem Boden‘ wei­ter und drängen darauf, dass in der Novelle zum Raumpla­nungsgesetz dem fruchtba­ren Boden ein höherer Stel­lenwert eingeräumt wird und der Bestand der Landesgrün­zone abgesichert wird“, sagt Moosbrugger. „Wir werfen weiterhin unser Auge darauf, dass beim hochwassersiche­ren Ausbau des Rheins einer bodensparenden Variante der Vorzug gegeben wird.“